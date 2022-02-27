Минск, 27 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Российская сторона намерена ждать ответа украинской о переговорах в Гомеле до 15:00 по местному времени, заявил глава российской официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский.

Kremlin.ru Владимир Мединский

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Делегация России находится в посольстве РФ в Минске.

«До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир», — добавил он.

В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне, отметил он.