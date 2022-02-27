Берлин, 27 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ ОлафШольц заявил, что долгосрочная безопасность в Европе не может быть выстроена против России.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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"Мы не будет отказываться от диалога с Россией, закрывать дипломатические каналы было бы безответственно», — добавил он, выступая со специальным заявлением на внеочередном заседании Бундестага.

«В долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России», — сказал он. Но сейчас «Россия угрожает» безопасности, считает он.