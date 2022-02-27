Москва, 27 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. У Банка России имеются все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора страны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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"Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Центробанк РФ намерен без перерывов непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени», — отмечается в сообщении.

Помимо того, добавляется, что на территории России в настоящее время банковские сервисы работают в обычном режиме, а банковские карты всех банков работают нормально.