Лондон, 27 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Как считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс, странам Запада нужно остановить военную спецоперацию ВС Россию по защите Донбасса, так как в противном случае это якобы может вылиться в конфликт Москвы с НАТО. Она заявила об этом 27 февраля в интервью телеканалу Sky News.

Policy Exchange Элизабет Трасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Если мы не остановим (президента России Владимира) Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Прибалтики, Польша и Молдавия. И это может вылиться в конфликт с НАТО, а мы не хотим этого», — сказала она.

Также Трасс высказала опасения в том, что военные действия на Украине могут затянуться на несколько лет, так как, хотя у РФ сильная армия, по мнению главы МИД Британии, «украинцы храбры».

При этом она подчеркнула, что поставки Лондоном вооружений Киеву будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кризис на Украине «цветочками».