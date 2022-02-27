Санкт-Петербург, 27 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал график обратного перепрофилирования стационаров, занимающихся сейчас лечением коронавирусной инфекции. Это стало возможно в связи с улучшением эпидемической ситуации и снижением числе госпитализаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия

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В соответствии с этим графиком, с 1 марта будут свёрнуты 400 инфекционных коек, с 10 марта — еще 200 коек в павильоне №7 временного госпиталя «Ленэкспо». В пансионате «Заря» в Курортном районе, который обслуживался больницей №40, 1 и 2 марта закроются по 150 инфекционных коек. С 1 марта возвращаются в штатный режим работы 60 коек в Городской психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

С 5 марта будут закрыты 600 инфекционных коек в основном корпусе Городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перешла в ковид-режим с самого начала пандемии в 2020 году. В корпусе возобновится прием пациентов по основным профилям.

С 8 марта будут обратно перепрофилированы в штатный режим 200 инфекционных коек в Клинической больнице Святителя Луки, 10 марта — 420 коек в Городской больнице № 33.

По данным городского оперштаба, на сегодня в Петербурге развернуто 9407 коронавирусных коек, на стационарном лечении находится 6443 пациента. Свободно 38,7% коек в стационарах, ведущих прием больных с COVID-19.