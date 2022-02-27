Новосибирск, 27 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Шестую волну коронавируса в Новосибирской области стоит ожидать к концу весны. Об этом заявила главный инфекционист региона, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Судя по тому, как мы переживали предыдущие волны, вероятно, к концу весны. Может, будут другие мутации вируса», — сказала Позднякова в интервью редакции «НГС Новости».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за прошедшие сутки в Новосибирской области было выявлено 4208 случаев заражения коронавирусом, 3218 человек выздоровели, 13 пациентов скончались.