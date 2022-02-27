Донецк, 27 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР, выпущено 5 мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительство республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Ранее сообщалось, что по данным разведки ДНР, ВСУ перебрасывают реактивный дивизион БМ-21 «Град» из Краматорска в Артемовск.

Также разведка ДНР получила сведения, что ВСУ разместили 5 зенитно-ракетных комплексов С-300 в центре Краматорска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.