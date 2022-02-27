Москва, 27 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Представители России сегодня, 27 февраля, до 15 часов будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента РФ ВладимирМединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

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Российскую делегацию на переговорах с Украиной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров.