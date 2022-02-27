Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. За последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 4,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4,2 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, несмотря на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о прибытии делегации РФ в Гомель, Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с РФ могут стать Варшава, Стамбул, Будапешт, но не Минск.