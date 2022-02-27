Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Россию через пункты пропуска в Ростовской области эвакуировано ещё более 4,2 тыс. жителей из Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 27 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 4200 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на вечер 26 февраля, в 93 пунктах временного размещения беженцев из Донбасса ПВР Ростовской области находятся 6,3 тысячи человек, почти половина из них — дети.