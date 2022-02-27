Москва, 27 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В настоящее время все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме, его руководство не наблюдает перебоев при оплате клиентами товаров и услуг через свои и партнерские платежные сервисы. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Сбербанк на 27 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Также в Сбербанке указали на то, что их клиенты могут беспрепятственно использовать платёжные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, при этом также не наблюдается сбоев в работе SberPay, включая NFC, а также сервисы «Плати QR» и «Оплата взглядом».

«Сбербанк активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Финляндии готовятся к закрытию своего воздушного пространства для пассажирских самолетов из России.