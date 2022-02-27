Луганск, 27 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Украинские военные (ВСУ), отступая, разрушают всё на своем пути. Об этом 27 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник.

Lug-info.com ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

По его словам, ВСУ открывают огонь по жилым домам, а также минируют местность.

За прошедшие сутки войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России установили контроль над несколькими населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское», — добавил он.