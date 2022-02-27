Москва, 27 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Делегация России, согласно достигнутой договоренности, прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом 27 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что российская сторона готова к началу проведения таких переговоров в Гомеле.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск, а также аэродром Чернобаевка под Херсоном.