Лиссабон, 27 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Португалия направит Украине оружие, военное снаряжение, гранаты, сообщает минобороны страны.

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«По просьбе киевских властей Португалия предоставит военное снаряжение, (жилеты, очки ночного видения, каски, гранаты, боеприпасы различных калибров, комплектные рации, автоматические винтовки G3)», — отмечается в сообщении минобороны Португалии в Twitter.

Ранее правительство Чехии приняло решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 млн крон ($8,7 млн), сообщила глава минобороны страны Яна Чернохова.