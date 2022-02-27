Новосибирск, 27 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области создан общественный штаб по оказанию помощи беженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает правительство региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь беженцам из Донбасса

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"Возглавляет штаб — председатель Общественной палаты Новосибирской области Гриднева Галина Борисовна», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что новосибирская Общественная палата организовала открытие счёта для благотворительных пожертвований — поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.