В Новосибирской области организиовали штаб помощи беженцам из Донбасса
Новосибирск, 27 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области создан общественный штаб по оказанию помощи беженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает правительство региона.
Александр Погожев ИА REGNUM
Помощь беженцам из Донбасса
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"Возглавляет штаб — председатель Общественной палаты Новосибирской области Гриднева Галина Борисовна», — уточнили в областной администрации.
Отмечается, что новосибирская Общественная палата организовала открытие счёта для благотворительных пожертвований — поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.