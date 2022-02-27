Прага, 27 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Чехия поездом направила оружие украинским военным (ВСУ), сообщается на странице ВС Чехии в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

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«Направляем помощь украинским бойцам. Утром (груз — прим.) пересек чешско-польскую границу, следует дальше», — отмечается в сообщении.

26 февраля правительство Чехии приняло решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 8,7 млн долларов, сообщила глава минобороны страны Яна Чернохова.

Отмечается, что Чехия направит для ВСУ автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, боеприпасы.