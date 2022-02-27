Донецк, 27 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки целенаправленным атакам украинских войск (ВСУ) подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств. Об этом 27 февраля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Кроме того, за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено 36 домостроений на горловском, мариупольском, донецком направлениях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки войска ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжили наступление в направлении населенного пункта Петровское. Об этом 27 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск ДНР продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 км», — добавил он.