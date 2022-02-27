Москва, 27 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных Сил (ВС) России установили контроль над несколькими населенными пунктами. Об этом 27 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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"В течение прошедших суток группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в общей сложности войска ЛНР с момента начала специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса продвинулись вглубь обороны Киева на расстояние 52 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные зафиксировали удар украинских националистов по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе в самом городе.