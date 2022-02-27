Москва, 27 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В России снижается показатель заболеваемости коронавирусом, но при этом растет показатель смертности. Об этом 27 февраля заявил Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«То, что заболеваемость пошла на спад, еще не говорит, что вирус перестал быть опасным. Такой показатель, как смертность, к сожалению, растет», — добавил он, заметив, что по-прежнему необходимо делать прививку.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелого заболевания COVID-19, вызванных штаммом коронавируса «Омикрон», составляет порядка 89%.

«Последние данные, что эффективность «Спутника V» по отношению к тем вариантам «Омикрона», которые … у нас циркулируют. Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93−94%», — добавил он.

Он отметил, что защита от заражения не очень высокая, порядка 56%. Повысить этот показатель должна назальная форма вакцина, добавил он.