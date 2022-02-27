Каракас, , 08:42 — REGNUM Повторное открытие коридора через границу между Венесуэлой и Бразилией состоялось в штате Боливар, передает Últimas Noticias.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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После 2-летнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялось повторное открытие пограничного коридора между странами.

Губернатор штата Боливар Анхель Маркано отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил нормализовать работу пограничного коридора.

Пограничный переход между Венесуэлой и Бразилией был закрыт с марта 2020 г. по распоряжению Мадуро, чтобы предотвратить распространение коронавируса.