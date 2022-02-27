Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Казаки и атаманы Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» (Ростовская область) обратились к соотечественникам по поводу специальной военной операции России по защите Донбасса.

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«Мы обращаем внимание на то, что спецоперация проводится в защиту мирного населения Донбасса. Россия борется с фашистами, бандеровцами. Россия, объявив специальную операцию, решительно пошла в наступление против фашистов. Мы не хотим, чтобы в нашу страну, в наш регион пришла нацистская власть! Нам этого не надо. Мы, донские казаки поддерживаем решение президента России. Мы выступаем за то, чтобы навести порядок», — отметил атаман Шахтинского ГКО «Александровск-Грушевское» Дмитрий Суворов.

ИА REGNUM сообщало, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народа Донбасса и принуждению Украины к миру.