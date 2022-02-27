Луганск, 27 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) произошёл в результате ракетного удара украинских карателей. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Согласно уточнённой информации, взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки с последующим возгоранием произошёл в результате применения украинскими войсками тактических ракетных комплексов 9К79−1 «Точка-У».

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на нефтебазе на территории ЛНР. ЧП произошло 26 февраля в городе Ровеньки.