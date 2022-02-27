Донецк, 27 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Обстрелы произошли в 06:50. Выпущено 6 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм.

Накануне, за минувшие сутки, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открывали огонь по территории ДНР 32 раза, сообщил 26 февраля замначальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Минобороны России ранее подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.