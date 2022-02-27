Канберра, 27 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Военную помощь Украине будет оказывать Австралия через своих партнёров по НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон после предварительного совещания с кабинетом министров. Слова Моррисона приводит газета Sydney Morning Herald.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Моррисон отметил, что Австралия уже оказывает значительную поддержку Украине, отправляя Киеву средства нелетальной помощи. После совещания с главой минобороны Австралии было принято решение предоставить Украине любую военную поддержку в виде летальных средств вооружения.

Уточняется, что Австралия будет финансировать поставки оружия Украине через своих партнёров по НАТО. В частности, предполагается действовать через США и Великобританию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия готовит санкции против Белоруссии из-за ситуации на Украине.