Вашингтон, 27 февраля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин оказался мудрее нынешнего руководства Белого дома во главе с Джозефом Байденом в ситуации с Украиной. Такое заявление сделал 26 февраля экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции консервативных кругов США, трансляцию вёл телеканал Newsmax.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

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По мнению Трампа, в ситуации, возникшей вокруг Украины, дело не только в мудрости Путина, но и в том, что американские лидеры «глупы, так глупы».

Кроме того, Трамп заявил, что если бы он остался у власти, то конфликта на Украине не случилось бы. По мнению Трампа, Путин принял решение о проведении спецоперации на Украине после ухода войск США из Афганистана, который Трамп назвал «жалким». При этом саму операцию России на Украине экс-президент США назвал «злодеянием», которое не должно было случиться никогда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-советник Трампа по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Флинн обвинил администрацию президента США Байдена в некомпетентности, благодаря которой стала возможной спецоперация России на Украине.