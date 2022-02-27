Токио, 27 февраля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Совещание, посвящённое ситуации вокруг Украины и спецоперации России, проведут главы МИД стран Большой семёрки (G7). Об этом 27 февраля сообщил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в эфире телеканала NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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По словам Хаяси, совещание глав МИД стран G7 состоится 27 февраля. Как уточнил глава МИД Японии, все страны Большой семёрки привержены общим ценностям и будут продолжать координацию по ситуации вокруг Украины.

Также глава японского МИД уточнил, что в вопросе санкций в отношении России, включая лишение доступа к международной системе банковских платежей SWIFT, Япония будет координировать свои действия с Евросоюзом и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о планах Токио ввести санкции в отношении России и её лидера Владимира Путина.