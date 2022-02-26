Хельсинки, 27 февраля, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Своё воздушное пространство готовится закрыть для российских воздушных судов Финляндия. Об этом сообщил 27 февраля министр транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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Глава минтранса Финляндии предупредил о подготовке к закрытию воздушного пространства страны для всех категорий российских воздушных судов.

Страны Евросоюза готовятся к закрытию своего воздушного пространства для российских самолётов. Сроки принятия решения не уточняются. На настоящий момент решение о закрытии воздушного пространства для самолётов России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии воздушного пространства для российских самолётов Словения.