Москва, 26 февраля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Информации о том, что шенгенские визы не смогут получать граждане России, нет. Об этом 26 февраля заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«У меня нет таких данных, — сказала дипломат. — Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц».

Захарова добавила, что она не слышала о запрете выдачи гражданам России шенгенских виз.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о приостановке членства России в Совете Европы (СЕ) откровенно политизированно.