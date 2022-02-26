Донецк, 26 февраля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины с начала суток открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 32 раза. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«С начала текущих суток противник 32 раза открывал огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов, — отметил он. — Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов Республики».

По его словам, 12 транспортных средств, 30 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что в Киевском районе Донецка остались без света 5,5 тысяч абонентов в результате обстрела со стороны ВСУ.