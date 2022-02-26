Донецк, 26 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В Киевском районе Донецка остались без света 5,5 тысяч абонентов в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 февраля мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Массированному обстрелу подвергся Киевский район города, — отметил Кулемзин. — Зона поражения: от проспекта Партизанского до «Ветки» вдоль Киевского проспекта».

По его словам, 26 трансформаторных подстанций района обесточено вследствие артиллерийских ударов.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель.