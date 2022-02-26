Вашингтон, 26 февраля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Альтернативой ограничительным мерам Запада в отношении Российской Федерации могло бы быть начало «третьей мировой войны». Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью блогеру Брайяну Коэну на его YouTube-канале.

Ibtimes.com Джо Байден

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«Было два варианта действий», — сказал глава государства.

По его словам, первый вариант — начало «третьей мировый войны», второй вариант — сделать так, чтобы Россия «заплатила бы цену».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля вооруженные силы России приступили к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.