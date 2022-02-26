Москва, 26 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. У стран Североатлантического альянса отсутствует стремление к реальному укреплению безопасности в европейских странах на основе принципа равной безопасности. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Намерение NATO продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном — в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы», — сообщается на странице МИД РФ в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия не может игнорировать конфронтационный курс Североатлантического альянса в отношении Москвы.

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