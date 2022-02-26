Луганск, 26 февраля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) произошел взрыв. Об этом сообщили «Луганскинформцентру» местные жители.

Цитата из видео ГТРК ЛНР.Вооруженные люди в центре Луганска. 21 ноября 2017 (ГТРК ЛНР) Вооруженные люди в центре Луганска

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ЧП произошло в субботу, 26 февраля, в Ровеньках.

По предварительным данным, в населенном пункте горит нефтебаза.

В настоящее время уточняются подробности происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин заявил журналистам, что 12 населенных пунктов на юге Донбасса взяли под контроль подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).