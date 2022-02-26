Донецк, 26 февраля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 12 населенных пунктов на юге Донбасса взяли под контроль подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 26 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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»Наши подразделения продолжают успешное движение вглубь обороны противника на мариупольском направлении, не встречая на своем пути активного сопротивления, — отметил Басурин. — Подразделения НМ взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что российская армия, которая проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, действует предельно профессионально.