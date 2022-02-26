Москва, 26 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Международная платежная система Mastercard уведомила попавшие под санкции российские банки о приостановке их участия в системе, сообщает 26 февраля РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

(сс) Håkan Dahlström MasterCard

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Отмечается, что речь идет о ВТБ, «Открытии», Совкомбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. Их участие в системе приостановлено с 16:00—17:00 мск 26 февраля.

Приостановка участия указанных банков означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные этими кредитными учреждениями и их «дочками», перестанут работать за рубежом и на иностранных интернет-магазинах, но в России они продолжат работу.