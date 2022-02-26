Москва, 26 февраля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

SlavaPo2003 Чернобыльская АЭС

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Отмечается, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

Персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме.

Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.