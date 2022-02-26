Донецк, 26 февраля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 26 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По последним данным, инцидент произошел в населённом пункте Старомарьевка в Тельмановском районе.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России после отказа Киева от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях.