Лондон, 26 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон и его коллега из Нидерландов Марк Рютте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 26 февраля написал Джонсон на странице в соцсети Twitter.

Gov.uk Борис Джонсон

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«Говорил сегодня днем (26 февраля) с Марком Рютте, поблагодарив его за значительную поддержку в обеспечении поставок Украине помощи оборонного характера, — написал Джонсон. — Мы обсуждали SWIFT и необходимость срочных действий, направленных на отключение России [от платежной системы]».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что российская армия, которая проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, действует предельно профессионально.