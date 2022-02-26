Москва, 26 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России после отказа Киева от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской Народной Республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное.

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Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Данная тактика применяется международными террористами в Сирии, напомнил Конашенков.

Несмотря на это, сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 км, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 км и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота.

«Подчеркну, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов», — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения российской армии в уничтожении пленных.

В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

«Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России», — отметил он. — Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам».

Конашенков призвал жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям.

«Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия. Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в средствах массовой информации, но и в Интернете», — добавил представитель МО РФ.

Это делается намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы, подчеркнул Конашенков.

«Обращаемся к жителям Украины, — требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов. Еще раз подчеркну, — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — заключил он.