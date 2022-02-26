Москва, 26 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Российский бизнес чувствует, что правительство, Центральный банк, держат ситуацию под контролем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», член Общественной палаты, первый заместитель председателя по развитию экономики Илья Сёмин, комментируя тему устойчивости финансовой системы РФ, готовности экономики России к санкциям, их противостоянию и о мерах поддержки бизнесу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Государство ежедневно следит за ситуацией и просчитывает риски наперёд и разрабатывает новые меры поддержки бизнеса. Считаю, что для крупных компаний нужно разработать индивидуальные программы.

В целом, если говорить о системных мерах, то конечно, в России нужно развивать внутренние источники долгосрочного кредитования, чтобы внутренние кредиты были доступны. В том числе — для промышленных предприятий, чтобы они могли развиваться, несмотря на все внешние риски, ориентируясь, в том числе, на внутренний спрос, но и на более защищённые рынки сбыта.

Второе — нужно выстраивать новые системы кооперации с более предсказуемыми странами, такими, как Индия, Китай, страны Арабского мира, которые с удовольствием готовы и даже ждут когда западные компании сами себя накажут уходом с российских рынков.

Есть целый набор других компаний, которые готовы встроиться в эти технологические цепочки — надо их выстраивать. Третье — нужно совершить новый рывок в импортозамещении в критически важных отраслях, в таких например, как электроэлектроника и других.

У нас есть очень плодотворная база — потому что Минпромторг долгое время занимался программами импортозамещения — есть серьезные наработке — это вовсе для российской промышленности не новости. И четвертое — нужно конечно, развивать внутренние программы поддержки спроса для того, чтобы стимулировать внутренний спрос граждан, который развивал бы внутреннюю экономическую активность».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса было сказано о неизбежности принятия текущих решений по украинскому вопросу.

26 февраля появилась информация о том, что в течении нескольких дней решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Это может стать еще одним пунктом антироссийских санкций.

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