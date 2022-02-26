Москва, 26 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о приостановке членства России в Совете Европы (СЕ) откровенно политизированно. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало еще одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия в скором времени определится с дальнейшими шагами в связи с решением КМСЕ о приостановке членства Москвы в этой организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами.