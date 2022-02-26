В МИД РФ отреагировали на решение о приостановке членства России в СЕ
Москва, 26 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о приостановке членства России в Совете Европы (СЕ) откровенно политизированно. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Она добавила, что Россия в скором времени определится с дальнейшими шагами в связи с решением КМСЕ о приостановке членства Москвы в этой организации.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами.