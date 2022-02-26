Анкара, 26 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу России Владимира Путина посетить страну. Об этом, как передает турецкий телеканал TGRT, заявил сам турецкий лидер журналистам.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

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»Я пригласил Путина в Турцию», — заявил Эрдоган.

Глава Турции добавил, что планирует обсудить с Путиным дипломатические пути решения ситуации на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля российские военные приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.