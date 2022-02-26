Москва, 26 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В России участники экономической деятельности не заметят отключения страны от системы международных платежей SWIFT. Так считает директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», член Общественной палаты, первый заместитель председателя по развитию экономики Илья Сёмин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он отметил, что для мировой экономики это будет временно достаточно ощутимым событием, в том числе по срокам международных транзакций, но далеко не фатальным.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

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Илья Сёмин напомнил также, что Центробанк ещё с 2014 г. готовился к такому возможному сценарию и в России есть своя система внутренних переводов.

«Участники экономической деятельности вообще этого не заметят и не ощутят. Я считаю, что могут быть глобальные последствия в целом для международных переводов, потому что отключение такой крупной страны, как Россия, фактически разрушит всю экономическую международную целостность участников системы этих переводов.

Тем более что Россия — один из крупнейших участников SWIFT, и многие страны посмотрят на эту систему по новому, будут видеть в ней риски и искать альтернативные системы, которые в других странах, в том числе в азиатских, существуют.

Отключение России от SWIFT в поколение безответственных западных политиков в конечном итоге приведёт к созданию новых технологических альтернатив, систем международных платежей, более защищенных от таких сиюминутных решений политиков. Потому что экономисты — более прагматичные люди, чем политики, которые регулярно меняются».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что решение об отключении России от системы международных платежей SWIFT будет принято в течение нескольких дней, известило агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

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