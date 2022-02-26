Анкара, 26 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Никаких официальных уведомлений от Анкары по закрытию проливов для российских военных кораблей не получало посольство России в Турции. Об этом 26 февраля сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей.