Москва, 26 февраля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Продолжение украинского кризиса выгодно Западу, считает член Совфеда Андрей Климов.

Duma.gov.ru Андрей Климов

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«В итоге: продление украинского кризиса выгодно Западу и их наймитам, а скорейшее завершение — народам Украины и России. Именно на скорейшую демилитаризацию и денацизацию Украины направлена специальная военная операция РФ», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

По его мнению, были явные признаки рукотворного и целенаправленного кошмара на украинской земле.

«По-моему, окончательное решение (как и писал ранее) было принято в Вашингтоне в первой половине ноября 2021 (во многом из-за попытки поднять перед выборами в Конгресс США рейтинг Байдена и его однопартийцев)», — указал сенатор.

В целом, рассуждает он, все яснее тактика заморских авторов и дирижёров украинской трагедии — затянуть боевые действия и выпустить там как можно больше украинской и русской крови.