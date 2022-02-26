Лондон, 26 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Гражданам Великобритании следует воздержаться от поездок в Белоруссию. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Существует высокий риск того, что военные действия могут начаться на территории Белоруссии», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приняла решение о проведении специальной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее.