Таллин, 26 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Эстония направит Украине дополнительную военную помощь в виде противотанковых ракет Javelin и зенитных боеприпасов, сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Как заявил канцлер министерства Кусти Салм, «мы окажем Украине дополнительную военную помощь. Будут доставлены 25 000 упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение, боеприпасы, дополнительная партия ракет Javelin и зенитные боеприпасы».

Первая партия противотанковых ракет Javelin, подаренных Эстонией, прибыла в Украину 18 февраля 2022 года. Желание минобороны Эстонии передать в дар военным Украины также 122-миллиметровые гаубицы не было реализовано из-за отказа со стороны прежних владельцев гаубиц — Германии и Финляндии.

В 2021 году Эстония отправила на Украину 2 400 пистолетов Макарова.