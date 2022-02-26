Минск, 26 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 5355 и достигло 913 333. Об этом БЕЛТА сообщили 26 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 913 333 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6454.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 901 068 человек и что всего в стране было проведено 12 408 634 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 5 тыс. носителей коронавируса.