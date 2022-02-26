Минск, 26 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине готова предоставить Белоруссия. Об этом заявил 26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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»Мы открыты, — цитирует главу государства БЕЛТА. — Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане… Пока еще это конфликт».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что специальная военная операция России по защите республик Донбасса позволит в течение короткого времени установить на Украине мир и предотвратить более масштабный конфликт на территории Европы.