Нижний Новгород, 26 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 25 февраля отменяется система QR-кодов и ряд других антиковидных ограничений. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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По словам главы региона, это позволяет сделать стабилизация ситуации с COVID-19.

В частности, отменяется система допуска граждан в общественные места по QR-коду вакцинированного или переболевшего. Также отменяется ограничение на допуск несовершеннолетних в торговые центры в сопровождении взрослых.

Беременные женщины, граждане в возрасте 60 лет и старше, лица, имеющие хронические заболевания, смогут посещать фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, библиотеки, бани, сауны.

Снимается запрет на массовые мероприятия в учреждениях общественного питания, однако сохраняется норма о заполняемости залов из расчета 5 кв. метров площади на одного человека. Аналогичная норма действует для бань и саун.

Для гостиниц, санаториев и других мест временного пребывания снимается ограничение по заполняемости.

Для кинотеатров и дельфинариев отменяется требование о заполняемости залов не более чем на 60%. Но рассадка посетителей должна учитывать одно свободное место между ними. Такие же меры должны соблюдаться в театрах, концертных залах и цирках.

ИА REGNUM напоминает, система QR-кодов действовала в Нижегородской области при посещении общественных мест с периодическими послаблениями с ноября 2021 года.